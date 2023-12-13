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Про граммы — максимум: производителям запретят использовать уменьшенную упаковку

Про граммы — максимум: производителям запретят использовать уменьшенную упаковку

Производителям социально значимых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема (900 мл / 9 яиц): разрешены будут только стандартные с округленными значениями, например 200 г, 500 г, 1 л и др.

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