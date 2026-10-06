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В Израиле арестован подозреваемый в сокрытии криптовалютных доходов на десятки миллионов долларов

В Израиле арестован подозреваемый в сокрытии криптовалютных доходов на десятки миллионов долларов

По данным официальных источников, в Израиле продолжается ужесточение контроля за криптовалютными операциями и борьба с уклонением от налогов, что приводит к громким задержаниям и изъятию роскошных … .

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