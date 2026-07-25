Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 25 июля

Этот день в авиации. 25 июля

1904 - Первое использование привязного аэростата на русско-японском фронте. В районе деревни Гудзяцзы состоялся первый в истории русского военного воздухоплавания боевой подъем привязного аэростата на фронте, а через день поднялись в воздух командир Сибирской воздухоплавательной роты капитан К.

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