Этот день в авиации. 25 июля

1904 - Первое использование привязного аэростата на русско-японском фронте. В районе деревни Гудзяцзы состоялся первый в истории русского военного воздухоплавания боевой подъем привязного аэростата на фронте, а через день поднялись в воздух командир Сибирской воздухоплавательной роты капитан К.
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