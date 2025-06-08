Сабантуй в Нижнекамске собрал 42 тыс. гостей

Национальный праздник Сабантуй в Нижнекамске привлек около 42 тысяч участников. Мероприятия прошли на майдане у КСК «Ильинка» и включали театрализованный пролог, в котором участвовали 600 человек, а также выставки, мастер-классы и зоны отдыха.
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