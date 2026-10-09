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Мировое обозрение

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Шутка про плохую еду поставила Стубба в неловкое положение перед королём Испании

Шутка про плохую еду поставила Стубба в неловкое положение перед королём Испании

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о еде в присутствии короля Испании Филиппа VI во время государственного визита.

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