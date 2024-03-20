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МВД Новосибирска: заявление на Никиту Кологривого поступило, идет проверка

МВД Новосибирска: заявление на Никиту Кологривого поступило, идет проверка

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане. Полиция приняла заявление и начала проверку, сообщила «360» пресс-служба Управления МВД России по Новосибирску.

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