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Сжатие окружения под Харьковом и коллапс в Киеве: сводка событий СВО на 10 октября

Сжатие окружения под Харьковом и коллапс в Киеве: сводка событий СВО на 10 октября

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области.

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