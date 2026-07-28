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‼️🇵🇱🇺🇦 «На фронт, бандеровская курва. Путин ждёт тебя!» - поляки снова избили украинца ▪️В Кракове во время бытового конфликта местный житель сначала оскорбил гражданина Украины, после чего напал на него.

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