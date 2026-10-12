Спасет ли Россия Трампа от рекордных цен на топливо. Разбор 

США открыли рынок для российского дизеля после рекордного роста цен Главное в материале: Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок.
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