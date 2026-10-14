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Актер Андреев рассказал, сколько великих фильмов снималось в СССР

Актер Вадим Андреев в интервью RTVI вспомнил, какие фильмы снимались в СССРАктер Вадим Андреев в интервью программе «Легенда» на RTVI , сколько, по его мнению, великих или талантливых фильмов выходило в СССР.

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