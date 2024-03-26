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Екатеринбург и мир

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«Автомобилист» выбил СКА уже в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина

«Автомобилист» выбил СКА уже в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцам хватило пяти матчей для выхода в следующий раунд.

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ГМ
Георгий Мокрушин
Поздравляю клуб и болельщиков)
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