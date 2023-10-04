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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, в своем поздравлении по случаю Дня учителя заявил, что 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника, является знаком глубокого, искреннего уважения, и пообещал расширять меры поддержки учителей.

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