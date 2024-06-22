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В Краснодаре в память о погибших бойцах ВОВ устроили акцию с 4 тысячами свечей

В Краснодаре в память о погибших бойцах ВОВ устроили акцию с 4 тысячами свечей

Участники акции выложили надписи "Кубань помнит!", "Помним, гордимся и чтим" и "1941–1945".В Краснодаре 21 июня прошло массовое мероприятие на главной городской площади, связанное с наступающим Днём памяти и скорби.

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