Заместитель главы управы Бабушкинского района Мария Родина провела обход территории. Встреча началась у дома 3 по улице Печорская, затем участники прошли к дому 5 по той же улице.
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