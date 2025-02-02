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Индейские доспехи и знаки отличия

Индейские доспехи и знаки отличия

Индейские доспехи и знаки отличия Четыре ацтекских воина из «Кодекса Мендосы» То ли от чрезмерного волнения, то лис отвычки я взял слишком высоко, и наконечник стрелы пронзил самуюверхушку его железного шлема, не причинив испанцу никакого вреда: онтолько покачнулся в седле - и все.

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