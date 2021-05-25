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Кино-диверсия против луганской «Ополченочки» в Севастополе: кто за этим стоит?

В рамках XX Международного Кинофорума «Золотой Витязь», который проходит в Севастополе с 22-го по 31-е мая, случился довольно неприятный инцидент с показом луганского фильма «Ополченочка», который вполне можно обозначить понятием «кино-диверсия».

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