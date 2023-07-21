Прокурор просит допросить свидетелей по делу о геноциде в Сталинграде

РИА Новости/Сергей Лоскутов Прокурор Эльвира Джаналиева ходатайствовала о допросе свидетелей и специалистов, а также исследовании письменных доказательств по делу о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.