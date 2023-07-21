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Прокурор просит допросить свидетелей по делу о геноциде в Сталинграде

Прокурор просит допросить свидетелей по делу о геноциде в Сталинграде

РИА Новости/Сергей Лоскутов Прокурор Эльвира Джаналиева ходатайствовала о допросе свидетелей и специалистов, а также исследовании письменных доказательств по делу о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.

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