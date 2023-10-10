В США заявили о готовности смягчить санкции против Венесуэлы

Власти США готовы рассмотреть внесение изменений в санкционный режим против Венесуэлы. Они сделают это в случае проведения в латиноамериканском государстве демократических реформ и создания условий для свободных выборов в стране, заявил представитель Госдепа.
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