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Петербургский дневник

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В Петербурге назначен первый административный штраф за нападение собаки

В Петербурге назначен первый административный штраф за нападение собаки

Он составил 10 тысяч рублей В Петербурге назначили первый административный штраф за нападение собаки на человека, об этом рассказал в своем телеграм-канале сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

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