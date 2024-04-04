В Петербурге назначен первый административный штраф за нападение собаки

Он составил 10 тысяч рублей В Петербурге назначили первый административный штраф за нападение собаки на человека, об этом рассказал в своем телеграм-канале сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
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