Ингушетия наращивает объем инвестиций в основной капитал

Согласно данным статистики, которые озвучила на встрече с руководителем республики Махмудом-Али Калиматовым министр экономического развития региона Эсет Тумгоева, в период с января по сентябрь прошлого года объем инвестиций в основной капитал в Ингушетии зафиксирован в размере 14 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии