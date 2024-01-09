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Парламентская газета

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Ингушетия наращивает объем инвестиций в основной капитал

Ингушетия наращивает объем инвестиций в основной капитал

Согласно данным статистики, которые озвучила на встрече с руководителем республики Махмудом-Али Калиматовым министр экономического развития региона Эсет Тумгоева, в период с января по сентябрь прошлого года объем инвестиций в основной капитал в Ингушетии зафиксирован в размере 14 млрд рублей.

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