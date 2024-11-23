В ГД хотят ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

Председатель комитета Государственной Думы по социальной политике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов разработал законопроект, который вносит изменения в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».
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