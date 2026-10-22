Продажи через контент в социальных сетях становятся главным трендом для малого бизнеса.По словам Рифата Сабитова, малому бизнесу нужны простые и быстрые решения для продвижения, но на глубокое изучение рекламных инструментов у предпринимателей часто нет ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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