Бастрыкин взялся за дело свердловчан, которые боятся жить в доме 1935 года

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о проживании жителей поселка Монетный (Свердловская область) в ветхом доме 1935 года постройки, который не был признан аварийным, из-за чего свердловчанам приходится самостоятельно ремонтировать здание.