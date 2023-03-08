Петербургский театральный режиссер умер в возрасте 40 лет

Николай Русский окончил СПбГАТИ (мастерскую Вениамина Фильштинского). Молодой режиссер из Петербурга Николай Русский скончался в Тамбове в возрасте 40 лет.
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