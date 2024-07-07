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Будет вкусно

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Это просто суп, но с нежнейшими рыбными фрикадельками из фарша по рецепту Лазерсона

Это просто суп, но с нежнейшими рыбными фрикадельками из фарша по рецепту Лазерсона

Да, это просто суп с рыбными фрикадельками… Но с очень нежными, практически невесомыми, рецепт фарша для которых я подсмотрела в программе Ильи Лазерсона.

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Комментарии
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Надежда Широкова
А еще макароны лучще заменить картошкой или кабачуом
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11 час.
людмила бер
Лазерсон.... голова!!!.... люблю его рецепты...
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11 час.

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