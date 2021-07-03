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В России выпускают новые непривычные купюры «5000» и «1000» рублей: как будут выглядеть банкноты

В России выпускают новые непривычные купюры «5000» и «1000» рублей: как будут выглядеть банкноты

В России выпускают новые непривычные купюры «5000» и «1000» рублей: как будут выглядеть банкноты ДарьяЦентральный Банк России рассказал, как могут выглядеть новые купюры «5000 рублей» и «1000 рублей», над созданием которых работают дизайнеры.

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