В России выпускают новые непривычные купюры «5000» и «1000» рублей: как будут выглядеть банкноты ДарьяЦентральный Банк России рассказал, как могут выглядеть новые купюры «5000 рублей» и «1000 рублей», над созданием которых работают дизайнеры.