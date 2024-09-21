Чирлидинга и гольфа – Минпросвещения пересмотрит школьную программу Евгения КомароваЕсли раньше команды болельщиц, подбадривающие свои команды и включающие в программы полноценные акробатические номера можно было увидеть преимущественно в фильмах, то сейчас чирлидинг оказался в программе физкультуры и некоторых российских школ.