Чирлидинга и гольфа – Минпросвещения пересмотрит школьную программу Евгения КомароваЕсли раньше команды болельщиц, подбадривающие свои команды и включающие в программы полноценные акробатические номера можно было увидеть преимущественно в фильмах, то сейчас чирлидинг оказался в программе физкультуры и некоторых российских школ.
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