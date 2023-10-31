Чимин засветил приватную переписку с Тэхеном и извинился за то, что пришлось увидеть АРМИ

Отношения Чимина (Jimin) и Тэхена (Taehyung) АРМИ рассматривают как нестабильные, ведь некоторое время назад большое количество поклонников группы считало, что парни ругаются из-за Чонгука (Jungkook), которого не могут по-дружески поделить.