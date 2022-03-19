Проба 2

56 подписчиков

18 преподавателей, которых не вычеркнешь из памяти даже 20 лет спустя

18 преподавателей, которых не вычеркнешь из памяти даже 20 лет спустя

Современных школьников поразить нелегко, но учительница начальных классов из Испании нашла способ. Когда пришло время изучать на уроке анатомии расположение внутренних органов и мышц, она не стала показывать скучные схемы и пластиковые манекены.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх