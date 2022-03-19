18 учителей, которых так же сложно забыть, как добытую с трудом пятерку в четверти

Современных школьников поразить нелегко, но учительница начальных классов из Испании нашла способ. Когда пришло время изучать на уроке анатомии расположение внутренних органов и мышц, она не стала показывать скучные схемы и пластиковые манекены.
Современных школьников поразить нелегко, но учительница начальных классов из Испании нашла способ. Когда пришло время изучать на уроке анатомии расположение внутренних органов и мышц, она не стала показывать скучные схемы и пластиковые манекены.
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