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Один человек погиб, девять пострадали при стрельбе в Чикаго

Один человек погиб, девять пострадали при стрельбе в Чикаго

Zuma/TASS Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы в Чикаго. Инцидент произошел вечером 29 августа в районе Вашингтон-парк, сообщает ABC7 со ссылкой на городскую полицию.

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