Reuters: Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Сотрудничество станет возможным после урегулирования конфликта на Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает информационное агентство Reuters.
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