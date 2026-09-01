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Жительницу Камчатки задержали за работу на спецслужбы Украины

Жительницу Камчатки задержали за работу на спецслужбы Украины

ФСБ сообщила о задержании на Камчатке местной жительницы по подозрению в государственной измене в пользу украинских спецслужб.

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