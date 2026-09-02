Индекс российских гособлигаций снизился на 0,1%

Индекс MCXRGBI снизился на 0,1%, ликвидные облигации федерального займа показали разнонаправленную динамику: от снижения на 0,2% до роста на 0,1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым