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Не борщ и не вареники: какие пять блюд действительно считаются исконно русскими

Не борщ и не вареники: какие пять блюд действительно считаются исконно русскими

Не борщ и не вареники: какие пять блюд действительно считаются исконно русскими Ольга ВайленкоВ глазах как россиян, так и иностранцев, традиционная русская кухня часто ассоциируется с двумя знаковыми блюдами: блинами и борщом.

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