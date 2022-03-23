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«Мне пофигу на все эти санкции», — Дана Борисова высказала свою позицию

«Мне пофигу на все эти санкции», — Дана Борисова высказала свою позицию

В последнее время на Российскую Федерацию обрушилось множество различных санкций. Закрытие магазинов, прекращение работы кофеен, закрытые границы и многое другое.

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