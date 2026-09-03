Источник 360.ru: из ночного клуба в Москве эвакуировали 30 человек

Из здания, где расположен один из известных ночных клубов в Москве, эвакуировали 30 человек. В помещении произошло задымление, сообщил источник 360.
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