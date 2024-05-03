Как инвестбанкиры с Уолл-стрит организовали мировой энергетический кризис

Большинство людей смущает понятие «энергетический кризис», то есть одновременный рост цен на нефть, природный газ и уголь даже привел к краху крупных промышленных компаний, таких как химическая, алюминиевая и сталелитейная промышленность.
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