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Трамп надеется, что Уиткофф и Кушнер добьются завершения войны на Украине

Трамп надеется, что Уиткофф и Кушнер добьются завершения войны на Украине

Президент США Дональд Трамп объявил журналистам в Белом доме, что его специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетают в Москву с новым предложением по урегулированию российско-украинского конфликта.

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