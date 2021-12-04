Каннибализация "Джона Кеннеди"

Чтобы обеспечить достройку авианосца "Джеральд Форд", в США частично каннибализируют другой строящийся авианосец "Джон Кеннеди", чтобы избежать очередного срыва сроков достройки и начала службы, которая должна начаться в 2022-м году.
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