Каннибализация "Джона Кеннеди"

Каннибализация "Джона Кеннеди"

Чтобы обеспечить достройку авианосца "Джеральд Форд", в США частично каннибализируют другой строящийся авианосец "Джон Кеннеди", чтобы избежать очередного срыва сроков достройки и начала службы, которая должна начаться в 2022-м году.

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