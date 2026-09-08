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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Металлурга» о Заврагине: «В СКА требуют играть агрессивно: выкатываться, выдвигаться. Егор – вратарь немножко другого плана. Он не смог перестроиться»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью Спортсу’‘ рассказал о том, почему вратарь Егор Заврагин, которого уральцы приобрели в межсезонье, не проявил себя в СКА.

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