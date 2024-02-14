Четверых тамбовчан будут судить за незаконный оборот табачных изделий на более 26 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых тамбовчан. Они обвиняются в незаконном обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.
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