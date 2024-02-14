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Четверых тамбовчан будут судить за незаконный оборот табачных изделий на более 26 млн рублей

Четверых тамбовчан будут судить за незаконный оборот табачных изделий на более 26 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых тамбовчан. Они обвиняются в незаконном обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.

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