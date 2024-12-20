ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Молодцы беженцы!Шольц заявил о не...
  • Nikolaj Bramp35246se
    Как лохи, которых по ходу которых десквалифицируют в финале, найдя у этих спортсменов вроде как допинг, или найдут др...Российских фигури...
  • Игорь Васиков
    Нормально или как бомжи без Родины и флага?Российских фигури...

В России из оборота изъяли более 76 тыс. пар нелегальной обуви

В России из оборота изъяли более 76 тыс. пар нелегальной обуви

В России из оборота изъяли более 76 тыс. пар нелегальной обуви. Об этом «Известиям» 21 декабря рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак») по итогам девяти месяцев этого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
раздайте бедным.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх