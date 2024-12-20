В России из оборота изъяли более 76 тыс. пар нелегальной обуви. Об этом «Известиям» 21 декабря рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак») по итогам девяти месяцев этого года.