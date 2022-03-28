Что произошло на Украине 28 марта: зачистка Мариуполя от националистов и разгром центров снабжения ВСУ

Главные события, произошедшие на Украине и в Донбассе 28 марта. Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) продолжают проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.