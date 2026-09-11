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Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября

Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября

Затягивание украинского кризиса выгодно Западу, но платить за него становится нечем. Российские военные громят позиции врага, а ВСУ терпят крах .

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