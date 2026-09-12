Пикантные открытки из Парижа: как флиртовали без интернета

Или что отправляли влюбленные друг другу задолго до интернета.Париж начала XX века был столицей моды, искусства и развлечений: посмотрите, как французы тогда развлекались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
- ГТ Каким был молодой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым