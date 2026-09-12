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Пикантные открытки из Парижа: как флиртовали без интернета

Пикантные открытки из Парижа: как флиртовали без интернета

Или что отправляли влюбленные друг другу задолго до интернета.Париж начала XX века был столицей моды, искусства и развлечений: посмотрите, как французы тогда развлекались.

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