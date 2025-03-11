Член Генсовета «Единой России» Марсель Шарапов встретился с финалистами «Золотой шайбы»

Фото: © «Татар-информ» Депутат Казанской городской Думы, председатель Комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту, член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов и глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Ренат Шамсутдинов на площадке спортивного комплекса «Триумф» встретились с финалистами Всероссийских соревнований «Золотая шайба» – игроками команды «Авиатор 2012».