НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Если школа ее имени, так пусть сама и оплачивает ее строительство. Опять пытается хватать каштаны из огня чужими рука...Министр спорта РТ...
  • Анастасия Суслова
    Ага, вы сегодня их известили, а они же как тот котенок в мультике завтра пойдут, потому что их ждут... рука-лицо просто!Завтра сотрудники...
  • Лидия Санникова
    Еще один больной пришел к власти в сша.«Фигаро здесь, Фи...

Член Генсовета «Единой России» Марсель Шарапов встретился с финалистами «Золотой шайбы»

Член Генсовета «Единой России» Марсель Шарапов встретился с финалистами «Золотой шайбы»

Фото: © «Татар-информ» Депутат Казанской городской Думы, председатель Комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту, член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов и глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Ренат Шамсутдинов на площадке спортивного комплекса «Триумф» встретились с финалистами Всероссийских соревнований «Золотая шайба» – игроками команды «Авиатор 2012».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх