Ядерное оружие для Украины от «Моджахеда», угроза Арестовича, визит лидеров «евротройки». Хроника событий на Украине на утро 12 июня

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал дать Украине ядерное оружие. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае поражения Украины украинские войска вместе с ВС РФ пойдут войной на Европу.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал дать Украине ядерное оружие. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае поражения Украины украинские войска вместе с ВС РФ пойдут войной на Европу.
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