Моя Планета

Один из древнейших монастырей Армении. Ввиду своей древности и особенностей развития, Армянская церковь отличается от других христианских церквей, ее сложно с чем-то спутать.
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Один из древнейших монастырей Армении. Ввиду своей древности и особенностей развития, Армянская церковь отличается от других христианских церквей, ее сложно с чем-то спутать.
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