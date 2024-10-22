Действующий под позывным «Артист» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что боевики зарубежных наёмнических подразделений ВС киевского режима, которые участвовали в нападении на курское приграничье, пытали жителей расположенных у границы населённых пунктов.
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